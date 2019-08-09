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Diyarbakır'da HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını

1 saat önce

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı.

Diyarbakır'da HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını, System.String[]
Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı. Yapılan baskında lavabolar tek tek didik didik aranırken, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması ise sürüyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri, merkez Kayapınar ilçe Belediyesinin bulunduğu binadaki lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbar üzerine belediye binasını ablukaya alarak şok baskın düzenledi. Yapılan baskında bütün lavabolar Cumhuriyet savcılığının arama izni ile tek tek aranırken, yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipleri aramanın ardından tutanak tutarak belediyeden ayrıldı.

Polis ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, lavabolarda yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, "Polis ekiplerinin binaya gelmesi sonrası kendileri ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde saat 17.45 civarından istihbarı bir bilginin alındığı ve belediyemizin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine geldiklerini ifade ettiler.Yapılan arama neticesinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı yönünde tutanak tutuldu" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin Belediyenin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbara ilişkin çok yönlü soruşturması ise sürüyor. - DİYARBAKIR
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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