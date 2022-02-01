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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki zanlı tutuklandı

01.02.2022 20:04
Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda iş yerinden çelik kasa ve elektronik eşya çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada, hırsızların yakalanması için toplam 200 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, iki şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli M.G. (26) ve U.A. (26) yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen çelik kasalar ve elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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