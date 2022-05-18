Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

18.05.2022 10:33
Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur uygulamasında 12 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur uygulamasında 12 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, 9 paket halinde 26.66 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ve 1,95 gram toz esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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