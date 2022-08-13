Baran U, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlendikleri öğrenilen Baran U. (22) ile eşi E.U. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.