Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

13.08.2022 00:10
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlendikleri öğrenilen Baran U. (22) ile eşi E.U. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma iki tarafın aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baran U. ve A.U. (28) ile N.U. (50) bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baran U, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı 'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz 'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz
Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 00:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement