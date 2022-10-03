Alınan bilgiye göre, dünden bu yana kentte seyir halindeki 4 ambulansa kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu - Son Dakika

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