Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu

03.10.2022 16:50
Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu

Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu.

Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana kentte seyir halindeki 4 ambulansa kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda atılan taşların isabet etmesi sonucu bir sağlık çalışanı hafif yaralandı, ambulansların camları zarar gördü.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin akli dengesinin yerine olmadığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4 ambulansa taşlı saldırıda bulunuldu - Son Dakika
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