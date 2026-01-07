Diyarbakır'da Kablo Hırsızlığı Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait altyapı ile vatandaşlara ait iş yerlerinde kablo hırsızlığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

5 ilde 7 adreste yaşanan kablo hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmada, MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen 14 şüpheliyi eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D, E.S, R.Ç, V.D, Y.D. ve M.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.