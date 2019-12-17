Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

Valilik Hevsel Salonunda düzenlenen toplantı öncesi açıklama yapan Güzeloğlu, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kadına şiddetle mücadele eylem planı il değerlendirme toplantıları gerçekleştirildiğini söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu 75 maddelik protokol hazırlandığını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son 17 yılda kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış. Şiddetle mücadeleye yönelik alt yapı güçlendirilmiştir. Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın ifadeleriyle bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi yürütüyoruz."

Vali Güzeloğlu, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun olarak karşılarına çıktığını aktararak, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinin toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracağını belirtti.

Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum özel sektör akademik alan ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin bu konuda tek yürek ve tek vicdan olmasıyla mümkündür."

Toplantıya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rıfai Yıldırım, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Handan Eker katıldı.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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