DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışının ardından bir kişi, caddede ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kar yağışının ardından buzlanan yolda bir kişi, ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil ise kayarak, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Karla Eğlence - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?