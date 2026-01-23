Diyarbakır'da Karla Eğlence

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışının ardından bir kişi, caddede ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kar yağışının ardından buzlanan yolda bir kişi, ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil ise kayarak, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,