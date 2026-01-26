Diyarbakır\'da Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45), arama çalışmalarının 5'inci gününde, sis ve soğuk havanın hüküm sürdüğü bölgede 410 kişilik ekiple aranıyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü. Arama çalışmaları, 5'inci gününde de 352 jandarma, 10 Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve 48 AFAD personeli ile sisli ve soğuk havaya rağmen sürüyor. Ekipler, arama sırasında termal kameralar da kullanıyor.