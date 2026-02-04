Diyarbakır'da Kaybolan Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Kaybolan Kadın Toprağa Verildi

04.02.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zihinsel engelli Nimet Kılıç, 13 gün arama çalışmaları sonrası dere yatağında ölü bulundu.

1) DİYARBAKIR'DA 13 GÜN SONRA DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNAN KADIN, TOPRAĞA VERİLDİ

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) toprağa verildi. Vali Murat Zorluoğlu soruşturmanın sürdüğünü ve her türlü ihtimalin değerlendirildiğini söyledi.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 13'üncü gününde evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi yatağında oluşan adacıkta Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Nimet Kılıç'ın cenazesi Kubacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'ndeki deprem konutlarında incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Nimet Kılıç ile ilgili sorulan soru üzerine, "Vatandaşımız maalesef ölü olarak bulundu. Üzüldük, Allah rahmet eylesin. Jandarmamız her türlü ihtimali dikkate alarak gerekli soruşturmayı yapıyor. Cinayet olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemem mümkün değilö dedi. örüntü Dökümü

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaybolan Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

14:46
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not ediyor
25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:02:36. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaybolan Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.