Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

23.05.2022 17:40
Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde çiftçilik yapan Ahmet B. (60), tarlada rahatsızlanınca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B'nin cenazesi, Ünsaldı köyünde toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Araştırma, Batman, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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