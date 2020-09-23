Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor Vali Münir Karaloğlu, denetimlere katılarak vatandaşlara çağrıda bulundu "106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktı" "Bu işin şakası yok, vatandaşlarımızdan daha çok dikkat talep ediyoruz" İçişleri Bakanlığı...

Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

Vali Münir Karaloğlu, denetimlere katılarak vatandaşlara çağrıda bulundu

"106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktı"

"Bu işin şakası yok, vatandaşlarımızdan daha çok dikkat talep ediyoruz"

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da vaka sayılarında son 10 günde azalma olduğunu belirterek, "Kentte 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır da denetimler yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yapılan korona virüs denetimlerine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu'na Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti.

Taksicilere işgal uyarısı

Vali Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret ederek korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlerken, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla sohbeti sırasından ticari taksi durağını da ziyaret Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Karaloğlu, taksicilere uyarıda bulunarak caddeyi park ederek gereksiz yere işgal etmemeleri konusunda uyardı.

Denetimler sonrası açıklamalar da bulunan Vali Karaloğlu, Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde farkındalık oluşturmak için denetimi yaptıklarını belirterek, tedbirlerin devam ettiğini zaman zaman yapılan ihlaller konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını söyledi..

"9 günde 106 vatandaşımız izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktı"

Kentte vaka sayılarında son 10 günde azalma olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Virüs tedbirsizliğimiz dolayısıyla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. En çok üzerinde durduğumuz konu filyasyon ve izolasyonda kalan vatandaşların dikkat etmeleridir. Diyarbakır'da 760 sağlık çalışanımız ve 185 ekip olarak 17 ilçemizde filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Testleri pozitif çıkmış ve temaslı olan vatandaşlarımızı tespit edip, izolasyonu sağlamaları noktasında sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti var. Diyarbakırlılar olarak sağlık çalışanlarımızın gayretlerine destek vermezsek, emekleri boşa gidecek. 15 Eylül'de izolasyona uymayanları yurtlara almaya başladık. Diyarbakır'da 9 günde 106 vatandaşımız maalesef izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıktıkları için tespiti yapılarak yurda alındı. Bunlardan bir kısmı izolasyonlarını tamamlayarak evlerine döndü. Şu an 70 vatandaşımız şu an yurtta misafir. Buna hiç gerek yok. İzolasyonda kalmaları gerekenler, kendilerini, sevdiklerini, ailelerini ve toplumu korumak için mutlaka kurallara uymaları gerekiyor" diye konuştu.

"Tedbirleri gevşetirsek hep beraber kaybederiz"

Bu işin şakasının olmadığının özellikle altını çizen Vali Karaloğlu, "Hep beraber tedbirlerimizi sıklaştırırsak, virüs ile mücadelede toplum olarak başarılı olacağız. Tedbirleri gevşetirsek hep beraber kaybedeceğiz. Nerdeyse herkesin ailesinden birileri hastalığa yakalananlar oldu. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızdan daha çok dikkat, bize ve sağlık çalışanlarına daha çok yardım talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

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