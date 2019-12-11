Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminin galası yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminin galası yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği yeni filminin galası yapıldı.

Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminin galası yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Mahsun Kırmızıgül'ün hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği yeni filminin galası yapıldı. Galada adım atacak yer kalmadı.


Açıldığı günden bugüne yaptığı etkinliklerle ilklere imza atan Forum Diyarbakır AVM, Diyarbakır ve bölgede ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül'ün 6 Aralık'ta vizyona giren yeni filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. 4 yıl aradan sonra Diyarbakır'a gelen Kırmızıgül'e film oyuncularından Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Biran Damla Yılmaz, Mert Turak ve Zekeriya Karakaş eşlik etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği galada gerçekleştirilen söyleyişi sonrası film seyredildi.


Yoğun katılımın olduğunu aktaran Kırmızıgül, yıllar sonra memleketine geldiği için akrabaları, arkadaşları çevre il ve ilçelerden vatandaşların kendilerini görmeye geldiklerini aktararak herkese teşekkür etti. Kırmızıgül, "Ben bugün buraya geldiğim için çok mutluyum, her ne kadar Aziz'in bu topraklarda yaşadığı hikayesi ise aslında batıda hayat bulan, batının sevgiyle kollarını açtığı bir hikaye oldu. Ben ekip arkadaşlarım ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüm ve maalesef şehir o kadar gelişmiş ki yeni binalar ve çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel. Benim çocukluğumda büyüdüğüm Diyarbakır sokakları çok değişmiş, her yer asfalt olmuş, yeni binalar, tabi dünya değişiyor Diyarbakır'da değişmiş. Ama insanların yüzündeki o tebessüm, gülümseyen yüzler değişmemiş" dedi. - DİYARBAKIR

Mahsun Kırmızıgül, Diyarbakır, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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