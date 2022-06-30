Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi

30.06.2022 14:26
Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sur ilçesinde üniversite öğrencilerinin bilim, sanat, kültür, müzik, fikir, edebiyat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla tarihi Diyarbakırevinde Akademi Üniversite etkinlikleri sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Akademi Üniversitede Prof. Dr. Talip Alp tarafından "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Alp, söyleşide, insanın inancı, yaşam tarzı ve mesleği konularına değinerek, bunların hayattaki karşılığını anlattı.

Tarihi bilmenin önemine değinen Alp, İslam coğrafyasında kardeşçe ve huzurla yaşamanın herkesin yararına olacağını aktardı.

Programın sonunda Alp, katılımcıların sorularını cevapladı.

Programa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması' söyleşisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:32:54. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement