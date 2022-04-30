Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı

30.04.2022 15:38

Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde menfez altında yaralı bulunan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde menfez altında yaralı bulunan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Ergani ilçesi Otluca Mahallesinde vatandaşlar, menfezde yaralı katıra denk geldi. Duyarlı vatandaşlar, 153'ü arayarak durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sağlık Dairelerine bildirdi. İhbar üzerine dairelere bağlık ekipler yaralı katır için seferber oldu. Ekipler, yaralı katırı menfez altından çıkartarak su verdi. Ekipler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağıyla irtibatlı olarak yaralı katırı ilçe belediyesine bağlı hayvan barınağına bakımı ve tedavisi için teslim etti.

Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı
Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı
Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı
Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, İtfaiye, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da menfezde bulunan yaralı katır tedavi altına alındı - Son Dakika
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