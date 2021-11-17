DİYARBAKIR'DA ÖĞRENCİLERE, BELEDİYEDEN EĞİTİM DESTEĞİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, ekonomik koşulları elvermediği için dershaneye gidemeyen gençler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise'de ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanıyor. 9,10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine destek eğitiminin de verildiği Akademi Lise'de, kent merkezi ve ilçelerden gelen 650 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve ilçelerde çocuk ile gençlerin, eğitimde başarı grafiklerini yukarı taşımak için Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise'yi açtı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik mahallesinde açılan 11 derslikli akademi ile gençler, üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanıyor.

Akademi Lise'de alanında uzman eğitmenler, 12'inci sınıflara devam eden ve mezun olan öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlarken, 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine de destek eğitimi veriyor. Üniversiteye hazırlık temel dersler saatleri dışında, öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olan yeni eğitim yuvasında, ayrıca gençlere yönelik 2021-2022 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde halk oyunları, din kültürü, akıl-zeka oyunları, bilişim ve müzik alanlarında etkinlikler düzenleniyor. Son teknoloji akıllı tahtaların yanı sıra doğalgaz ve klimalı sınıfların olduğu Akademi Lise'de öğrencilere konforlu bir eğitim imkanı sunuluyor.

'650 ÖĞRENCİMİZ VAR'

Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise sorumlusu Ramazan Timur, Akademi Lise'de eğitim hizmetlerinin tamamen ücretsiz verildiğini ve kent merkezi ile ilçelerden gelip kaydolan 650 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu

Akademi Lise, 9,10, 11 ve 12'nci sınıf eğitimleriyle temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi sınavına hazırlanan öğrencilerimizin faydalanacağı ücretsiz eğitim imkanının verildiği bir kurumdur. Akademi Lise, tamamen gençlerimiz düşünülerek milli ve dini değerlerin mevcut toplumsal düzen içerisinde korunabilen başarılı bir gençliği hedefliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak Diyarbakır halkının hizmetine sunuldu. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf gençlerimiz için belirlenen müfredat doğrultusunda destek eğitimleri verilmekte, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testlerinden sınava hazırlanıyorlar. Uzman eğitim kadromuz, rehberlik servisimiz, her alanda gençler için yapılabilecek ne varsa imkanların seferber edildiği bir kurumuz. Şuan aktif 650 öğrencimiz, destek eğitimlerinden, sosyal ve kültürel aktivelerden faydalanmaktadırlar. Destek eğitimlerimizin yanı sıra bilişim sınıfımız, müzik odamız, resim kulübümüz, akıl-zeka oyunlarımız, gez-gör kulübü, gençlerimizin ulaşamadığı, gidemedikleri yerlere götürülmesini sağlayacak kulübsel faaliyetler ve sporsal etkinliklerin hepsi bir arada sunulmaktadır burada.

'AİLEM DE ÇOK MEMNUN, ÇÜNKÜ MADDİ OLARAK ONLARA ZORLUK OLMUYOR'

Akademi Lise'de üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi Esranur Kaymaz (17), verilen kaynaklar dahil her şeyin ücretsiz olduğunu ve bu durumun ailesini de memnun ettiğini belirterek, Devlet lisesi olan Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Dershane olarak buraya geliyorum, çok memnunum. Verilen dersleri yapılan aktiviteler, resim atölyemiz, akıl ve zeka oyunları ve ayrıca verilen müzik derslerimiz bize faydalı oluyor. Soru çözüm zamanlarında hocaların bize ayırdığı vakitlerle eksikliklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi ücretsiz, verilen kaynaklar da dahil hiç ücret ödemiyoruz. Ailem de çok memnun, çünkü maddi olarak onlara zorluk olmuyor. Manevi açıdan da hocalarımız bize destekte bulunuyor. Hocalarımızın desteğiyle üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hedefim tıp fakültesi ve hedefime ulaşmak için buradayım şeklinde konuştu.