Son dakika haberi | Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi

Son dakika haberler... Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi Melek Aslan'ın cenazesi gece yarısı son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'da önceki gün kardeşi tarafından katledilen 24 yaşındaki kadın, memleketi Adıyaman'da gece yarısı defnedildi.

Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi Melek Aslan'ın cenazesi gece yarısı son yolculuğuna uğurlandı ADIYAMAN - Diyarbakır'da önceki gün kardeşi tarafından katledilen 24 yaşındaki kadın, memleketi Adıyaman'da gece yarısı defnedildi. Diyarbakır'da dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu. Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Gece saatlerinde getirilen cenaze ilçede bulunan Musa Peygamber Mezarlığında defnedildi.

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