Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika
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Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi

13.09.2022 13:34
Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi

Diyarbakır'da Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü 12 yardım tırı dualarla uğurlandı.

Diyarbakır'da Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü 12 yardım tırı dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 12 bin 923 gıda kolisi 12 tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesindeki uğurlama töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, felakette yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin de selden etkilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Diyarbakır'da Pakistan için yardım kolileri hazırladıklarını ifade eden Su şunları söyledi:

"Bugün dost ve kardeş ülke Pakistan'a 12 bin 923 insani yardım kolisini 12 tırla uğurlayacağız. Ülke olarak her zaman mağdur ve mazlumların yanında olduk, yardım eli uzattık. Pakistan halkına öncelikle geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum."

Vali Su, katkı sunan herkese teşekkür ederek katkıda bulunmak isteyenlerin ayni yardımlarını AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla, nakdi yardımlarını da belirlenen banka hesap numaraları üzerinden yapabileceğini ifade etti.

Yardım tırları daha sonra Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve STK temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Pakistan, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika
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