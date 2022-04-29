DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı

29.04.2022 15:54

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 2015'te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından yaklaşık 32 milyon lira kaynakla restore edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 2015'te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören cemaat vakıflarına ait iki kilise, devlet tarafından yaklaşık 32 milyon lira kaynakla restore edildi.

Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrollüğünde 2019'da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyonları tamamlanan ve 7 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilecek kiliseler için 32 milyon harcandı.

Ayrıca Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 8 Mayıs'ta ayin yapılacak.

"Her şey bizim için mükemmel olarak yapıldı"

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, kiliselerinin 2010 yılına kadar harabe bir halde olduğunu ve o dönemde başlattıkları restorasyonun 2012'de tamamlanmasıyla kilisenin açıldığını söyledi.

Ayık, "Yurtiçi ve yurt dışından birçok kişi kiliseyi ziyaret ediyordu. Ancak 2015'te maalesef o hadiselerden dolayı kilise tekrar zarar gördü. Kilise gördüğü zarar sonrası 2019'a kadar kapalı kaldı." dedi.

"Yıkım olunca büyük bir üzüntü duyduk." ifadesini kullanan Ayık, "Hem verdiğimiz emekler boşa gitti hem de böyle bir yapının zarar görmesi zaten bizi çok üzüyordu." şeklinde konuştu.

Kilisenin tekrar restorasyonu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayık şunları kaydetti:

"İlk restorasyonu cemaatimizden topladığımız yardımlarla yapmıştık. Fakat hadiselerden sonra bu yardımları toplamak biraz imkansız hale geldi. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüştük, Valiliğimizin de desteğiyle finansman sağlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde bu restorasyonu gerçekleştirdik. Restorasyon eski haline uygun olarak yapılmıştır. Kilisede bir torba bile çimento kullanılmadı. Eski harçlar ve yörenin bazalt taşı kullanılmıştır. Restorasyonla her şey bizim için mükemmel olarak yapıldı."

Ayık şöyle konuştu:

"Bu kadar aradan sonra bu kilisenin açılması bize büyük mutluluk veriyor. Burası sadece bir ibadethane değil aynı zamanda bir sosyal mekandır da. İlk restorasyondan sonra burayı günde yüzlerce kişi ziyaret ediyordu. Ziyaretçiler arasında her insan vardı, Türk'ü, Müslüman'ı, Hristiyan'ı... Onlar burada birbirilerini görüp konuşuyordu ve haliyle bir yakınlık meydana geliyordu. Şu anda tekrar kilisenin ibadete açılacak olması bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durumdur. İbadethane sadece belirli bir ırk, belirli bir din için değildir. Bütün dünya insanlarının gelip tanrıya dua ettikleri bir yerdir. Kilise, cami, tapınak her türlü ibadethaneye zarar vermek insanlık için utandırıcı bir durumdur."

Kilisenin açılışını 7 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini aktaran Ayık, 8 Mayıs'ta da büyük bir ayin yapacaklarını ifade etti.

DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerce tahrip edilen iki kilisenin restorasyonu tamamlandı - Son Dakika


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