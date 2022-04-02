Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı

02.04.2022 13:43
Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan iki zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan bir ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi Güneş Caddesinde üzerinde Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından otomobili bırakıp koşarak kaçtı. Kovalamaca sonucu şüpheliler, izlerini kaybetmeden yakalandı.

Şüpheliler, M.İ (31) ve V.A (19), uyuşturucu madde imalatı ve torbacılık yapan sokak satıcıları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler M.İ.(31) ve V.A.(19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR - Kurtulmuş, Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu DİYARBAKIR - Kurtulmuş, Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Uyuşturucu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da polisten kaçan şüphelilerin üstünden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement