Diyarbakır'da Şehitler Gecesi
28 dakika önce
Diyarbakır'da şehitler gecesi düzenlendi.
Diyarbakır
'da şehitler gecesi düzenlendi.
Özgür-Der Diyarbakır Şube yöneticisi Abdülhakim Beyazyüz, Merkez Yenişehir Cahit Sıtkı Tarancı
Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, insanın yaşarken de şehitlik erdemine sahip olabileceğini söyledi. Malcom X
, Hasan El-Benna, Seyyid Kutup
'un yaşamından kesitler anlatan Beyazyüz, "Bugün Mısır
'da, Suriye
'de ve Filistin
'de yaşayan Müslümanlar aynı örnekleri sergiliyorlar." ifadesini kullandı.
Programda daha sonra Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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