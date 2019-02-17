Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Şehitler Gecesi

Diyarbakır'da Şehitler Gecesi

28 dakika önce

Diyarbakır'da şehitler gecesi düzenlendi.

Diyarbakır'da Şehitler Gecesi, System.String[]
Diyarbakır'da şehitler gecesi düzenlendi.

Özgür-Der Diyarbakır Şube yöneticisi Abdülhakim Beyazyüz, Merkez Yenişehir Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, insanın yaşarken de şehitlik erdemine sahip olabileceğini söyledi.

Malcom X, Hasan El-Benna, Seyyid Kutup'un yaşamından kesitler anlatan Beyazyüz, "Bugün Mısır'da, Suriye'de ve Filistin'de yaşayan Müslümanlar aynı örnekleri sergiliyorlar." ifadesini kullandı.

Programda daha sonra Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Cahit Sıtkı Tarancı, Yenişehir, Merkez, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Kıblesi Ters Caminin İmamı, Cemaatin Talebi Sonrası Tayinini İstedi

İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Şehitler Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]