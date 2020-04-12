Diyarbakır'da sessizlik; tarihi mekanlar boş kaldı - Son Dakika

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Diyarbakır'da sessizlik; tarihi mekanlar boş kaldı
6 saat önce
DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde kent sessizliğe büründü.
DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde kent sessizliğe büründü. Havadan görüntülenen tarihi kentteki manzara dikkati çekti.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır, baharın yüzünü gösterdiği bugünü de sessiz geçirdi. Kentin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surlarda kimsenin olmadığı görüldü. Merkez Sur ilçesindeki Urfakapı ile Dağkapı Meydanı, Ofis, Diclekent, Bağlar, Koşuyolu, Gazi Caddesi ve Kent Meydanı gibi en işlek yerlerde sadece görevliler yer aldı.
Diyarbakırlılar, bugün de evlerinde kalarak yasağa uydu. Evlere ekmek ve tüp götüren işçiler ile eczane gibi ayrıcalıklı yerlerin dışında kalan iş yerlerinin tamamıyla kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri ve polis memurları görev yaptı. Diyarbakır polisi, birçok noktada oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurup, kimlik sorgulaması yaptı. Havadan görüntülenen kentin tarihi yerlerinde ise eşsiz manzaralar kaydedildi.
- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:09 Kaynak: DHA
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