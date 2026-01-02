Diyarbakır\'da Silahlı Cinayet

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede silahla boğazından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitenin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle Sinan Körtepe, T.A. tarafından silahla boğazından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Körtepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR