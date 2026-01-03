Diyarbakır'da Silahlı Kavga: T.A. Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mahabat Bulvarı'ndaki bir sitede dün aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan ve Körtepe'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kayapınar ilçesindeki bir sitede aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada T.A'nın tüfekle ateş ettiği Körtepe, hayatını kaybetmiş, T.A. ise gözaltına alınmıştı.