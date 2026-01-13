Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna çocuğunu getiren Yasin Acun'a bina önünde bazı kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Acun ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç. (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acun'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, saldırının şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?