Diyarbakır'da Silahlı Saldırı
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı

Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı
26.11.2025 10:31
Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı
Halı saha dönüşünde otomobile düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da halı saha dönüşü silahlı saldırı düzenlenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134. Sokak'ta yaşandı. Halı sahada taraflar arasında başlayan tartışma, sokağa taştı.

ŞÜPHELİ KAPÜŞONLU BİR ŞAHIS

Kapüşonlu bir şahıs, halı sahadan dönen 2 kişinin içinde olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sefer Tan (30), sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. A.T.'nin (36) ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3-sayfa, Son Dakika

