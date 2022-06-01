Diyarbakır'da "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar başladı

01.06.2022 13:58
Diyarbakır'da "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın en görkemli burçlarının bulunduğu Benusen bölgesinde çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın en görkemli burçlarının bulunduğu Benusen bölgesinde çevre düzenleme ve restorasyon çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kente gelen ziyaretçilerin surların en görkemli burçlarının bulunduğu bölgeyi izleyebilmesi, gezebilmesi amacıyla hazırlanan ve "Surlarda Diriliş" sloganıyla hayata geçirilen "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında Benusen bölgesinde koruma bandı içinde bulunan surlara bitişik burçlarda 400 kaçak yapı ile gecekondunun temizlediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Proje ile Mardinkapı ile Urfakapı arasında kalan 1172 metrelik bir hatta bulunan Nur, Yedikardeş, Ulu Beden (Evli Beden) ve Selçuklu burçlarının ihtişamı ortaya çıkacak. Çevre düzenleme çalışmasının yapıldığı 36 bin 157 metrekarelik alanda yürüyüş yolları, seyir terasları, bisiklet yolu, bisiklet park alanları, açık etkinlik alanları, anı fotoğraf noktaları, turizm danışma bürosu yer alacak. Alanın tarihi kimliği ve bulunduğu bölge dikkate alınarak kullanılacak kentsel peyzaj öğelerinin biçim, renk, doku gibi özellikleri bakımından uyumlu olmasına dikkat edilecek."

Açıklamada ayrıca tarihi doku ve çevresindeki trafik akışının bölgeden uzaklaştırılarak otopark kullanımının tarihi doku dışında tutulacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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