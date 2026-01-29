Diyarbakır\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR