Diyarbakır'da tarım arazileri suyla buluşuyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarım arazileri suyla buluşuyor

7 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ve Çermik ilçelerinde 158 bin 80 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Diyarbakır'da tarım arazileri suyla buluşuyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ve Çermik ilçelerinde 158 bin 80 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da sulu tarıma geçişi sağlayarak yöre halkının refah seviyesinin yükseltilmesi için Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen baraj ve sulama sistemlerinin yapım çalışmaları sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyguladıkları projelerle Diyarbakır'ın verimli topraklarını su ile buluşturmaya, içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde gerçekleştirdikleri su yapılarının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Aydın, DSİ olarak ülke genelinde çok sayıda modern sulama projesini uygulamaya koyduklarını aktardı.

Aydın, bu sayede tarımsal verimin artırılıp üretim deseninin çeşitlendirilmesiyle çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı iyileşme sağlandığını vurgulayarak, yoksulluğun azaltılarak yaşam standardının yükseltilmesinin kırsaldan şehre göçü önlediğini kaydetti.

"183 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip"

Tamamlandığında 71 bin 110 dekar cazibe ve 68 bin 310 dekar pompaj olmak üzere toplam 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Çermik ilçesindeki Kale Barajı'nın yapımının sürdüğünü dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kaya dolgusu çalışmaları yapılan barajın inşaatının gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. 139 bin 420 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak barajda fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı. Yukarışeyhler Mahallesinde yer alan, temelden 79 metre yüksekliğe ve 183 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sunacak. Barajın tamamlanmasıyla yörede yapılacak sulu tarımda hem verim artışı hem de ürün çeşitliliği sağlanacak."

- "Ergani Barajı'nda su tutuluyor

Genel Müdür Aydın, temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14,51 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Ergani Barajı'nda yaklaşık iki ay önce su tutulmasına başlandığını anımsatarak, biriken su miktarının bir milyon 200 bin metreküpe ulaştığını söyledi.

Barajda depolanacak suyla 18 bin 660 dekar tarım arazinin sulanacağına dikkati çeken Aydın, bu kapsamda basınçlı borulu sulama sistemi yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

Aydın, sulu tarıma geçilmesiyle yöre çiftçisinin tarlasında yılda iki ürün yetiştirebileceğini belirterek, "Ergani Barajı 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 800 bin lira katkı sunacak. 158 bin 80 dekar araziyi suyla buluşturacak iki baraj ekonomiye yılda 97 milyon 800 bin lira katkı sağlayacak." bilgisini de paylaştı.

Diyarbakır, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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