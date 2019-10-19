Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

4 dakika önce

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyonDiyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öğrenilen A.T.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öğrenilen A.T.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla' organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi.

36 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda da şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 36 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T. liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., C.G., M.Ö., T.Y., ve R.T., gözaltına alındı. Örgütün, borç verdiği kişileri tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı öne sürüldü.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 70 adet tabanca fişeği ile 100 adet toplam değeri 15 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi. Şüphelilerin fiziki takipten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden suç örgütü lideri A.T.'nin de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı. 1 kişiye ev hapsi verilirken diğer 5 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Mali Suçlarla Mücadele, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi Gar ihalesinde İBB'nin tercih edilmemesinin nedeni: Türkçe kelimeler ve iş deneyimi belgesinin olmaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]