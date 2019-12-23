Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca... - Son Dakika

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca...

7 saat önce

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca..., System.String[]

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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