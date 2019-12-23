Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca... - Son Dakika

Diyarbakır 'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin , "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur