Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca... - Son Dakika

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Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca...
7 saat önce
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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