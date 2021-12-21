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DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI

21.12.2021 09:12

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel hastanelerde yaklaşık 20 bin TL'ye mal olan obezite tedavisi için uygulanan mide botoksu veya küçültmesi gibi ameliyatlar ücretsiz yapılıyor.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, özel hastanelerde yaklaşık 20 bin TL'ye mal olan obezite tedavisi için uygulanan mide botoksu veya küçültmesi gibi ameliyatlar ücretsiz yapılıyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Şeref Dokçu, obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek Estetik amaçlı yapılan bir ameliyat değil. Burada öncelikle en basitinden mide botoksu uyguluyoruz. Mide botoksundan sonra hastalarımız gayet güzel kilolar vermektedir. İlk ay 7-8 kilo gibi bir kilo veriyor dedi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay önce başlayan uygulamayla obezite hastaları ücretsiz olarak tedavi ediliyor. Hastanenin Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Şeref Dokçu, obezitenin bir hastalık olduğunu ve bu konuyla ilgili vatandaşların bilinçlenmesini gerektiğini söyledi. Tedavide uyguladıkları mide botoksunun estetik amaçlı bir ameliyat olmadığını vurgulayan Dr. Dokçu, ücretsiz yapılan tedavilerin ardından hastaların vücut kitle endeksine uygun kilolarına ulaştıklarını söyledi. Dr. Dokçu, mide botoksu için özel hastanelerde hastalardan yaklaşık 20 bin TL talep edildiğini ama kendi hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.

'KARIN GERME AMELİYATLARI DA YAPIYORUZ'

Hastaların ilk ay 7-8 kilo verdiğini kaydeden Dr. Dokçu, şunları söyledi

Hatta daha fazla kilo verenler var. Hatta bir hastamız 16 kiloyu 1,5 ay gibi bir sürede verdi. Bu biraz da hastanın kendi diyetine uymasıyla ilgili bir şey. Hastalarımız 5-6 ayın sonunda mutedil kilolarına gelmektedir. Burada ayrıca kilo verdikten sonra karın kaslarında gevşemeler oluyor. Deride bir sarkmalar oluyor. Bunu da karın germe ameliyatıyla yeniden şekillendiriyoruz. Bizim burada yaptığımız ameliyatlardan herhangi bir ücret talebimiz yok. Gelen hastalarımıza, tanı koyduğumuz hastalara endikasyon olduğu sürece bu işlemlerimizi, ameliyatlarımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Genelde obezite için öncelikle en basitinden mide botoksu uyguluyoruz.

'VATANDAŞLAR OBEZİTEYİ HASTALIK OLARAK GÖRMELİ'

Mide botoksundan sonra hastaların güzel kilolar verdiğini vurgulayan Dr. Dokçu, Vücut kitle endeksi yüksek hastalarımıza da mide küçültme ameliyatını uyguluyoruz. Onu da yine buradaki ekip arkadaşlarımızla beraber uyguluyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yaklaşık olarak 2 ay önce başladık. Genellikle obezite hastaları sıkıntılı. Vatandaşlarımızın obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmesini istiyoruz. Gerçekten obezite şu anda bir hastalık. Estetik amaçlı, kozmetik amaçlı yapılan bir ameliyat değil. Hastalarımızı öncelikle bilinçlendirmemiz gerekiyor. O bilinci aşılıyoruz diye konuştu.

1,5 AYDA 95 KİLODAN 79'A DÜŞTÜ

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sevim Kazanççı, tedaviye başlamadan önce 95 kilo olduğunu belirterek, Son zamanlarda aşırı kilo almıştım. İştahım aşırı derecede açıktı. Önüne geçemiyordum. Şu an 79 kiloya düştüm. Bununla beraber diyet ve sporla bunu destekliyorum. Hala da kilo vermeye devam ediyorum. Vücut kitle endeksime göre ideal kiloma 70- 75 arası ama sağlık açısından ne kadar kilo verirsem o kadar iyi dedi.

DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI
DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA ÜCRETSİZ MİDE BOTOKSU AMELİYATI - Son Dakika


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