Diyarbakır'da "Uluslararası Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin heyecanı yaşanıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde 2-4 Eylül'de düzenlenecek "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" için başlatılan hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle 2-4 Eylül'de "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Yurt için yurt dışından yaklaşık 1500 gökbilim meraklısının bir araya geleceği etkinlik için Zerzevan Kalesi'nde başlatılan hummalı çalışma devam ediyor.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik için seminer, yarışma, gökbilimle ilgili birçok atölye, mescit, yemekhane, seminerlerin de içinde yapılacağı 40 büyük çadır ve misafirlerin ağırlanacağı 700 küçük çadırın alana kurulumu sürüyor.

Katılımcılar, Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla bir araya gelecek, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi alabilecek.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışından etkinlik dolaysıyla Diyarbakır'a gelecek misafirleri için kalenin dışında konaklayabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan oluşturulduğunu, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Zerzevan Kalesi'nin dışında etkinlik için birçok çadır kurulduğunu, 40 büyük çadırda yemekhane, atölyeler, çalışma salonları ve çok sayıda etkinliğin düzenleneceği yerlerin bulunduğunu bildiren Coşkun, 40 çadırın dışında 700'e yakın çadırda da etkinliğe katılacakların gece konaklayabileceğini belirtti.

Çadırların Zerzevan Kalesi'nin tamamen dışında yer aldığını ifade eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Zerzevan Kalesi'nde uzay gözlemleri yapılacak. Gökyüzü gözlemleri yapılacak. Buradaki 1500'e yakın kişi bütün ihtiyaçlarını bu etkinlik alanında giderebilecek. Ona göre de bir düzenleme yapıldı. Şu ana kadar çalışmaların yüzde 90'ı bitirildi. Hummalı bir çalışma var. Etkinlik gününe kadar bütün çalışmalar tamamen bitirilecek. 1500'e yakın kişiyi alan bekliyor. Buranın bu etkinliğe ev sahipliği yapması anlamlı ve önemlidir."