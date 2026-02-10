Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

10.02.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 1-8 Şubat'ta il genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 27 kilo 835 gram esrar ve türevleri, 6 bin 730 sentetik ecza maddesi, 211 gram sentetik kannabinoid, 87 gram kokain, 76 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu nitelikte hap ve bir miktar bonzai ile 3 hassas terazi, 3 içim aparatı, 3 tabanca, 6 şarjör, 39 fişek ve 2 bin 355 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 107 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:28:29. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.