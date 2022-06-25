Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

25.06.2022 13:05
Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yağmurdan korunmak amacıyla 6 kişi bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu Ramazan Başboğa (20) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü Antalya'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Antalya'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement