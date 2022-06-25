Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.