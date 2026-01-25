Diyarbakır'da Yoğun Sis Uçuşları Etkiledi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte hava ve kara trafiğinde de aksamalar meydana geldi. Araçlar dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek seyrederken, İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir uçuşları iptal edildi. Bazı uçakların da farklı havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR