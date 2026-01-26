Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

26.01.2026 10:17
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken araç sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıldı.

Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Kentte, sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

