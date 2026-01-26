Diyarbakır\'da Zincirleme Trafik Kazası

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 taksi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
