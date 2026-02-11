Polis Memuruna Taksirle Ölüm Davası - Son Dakika
Polis Memuruna Taksirle Ölüm Davası

11.02.2026 13:58
Diyarbakır’da 2013 yılında kullandığı zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru S.K'nin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılması istendi.

Haber: Ahmet ÜN

Yenişehir ilçesindeki Şehitlik semtinde 10 Şubat 2013 tarihindeki toplumsal olaylar sarısında polis memuru S.K'nın kullandığı zırhlı aracın çarpması sonucu Şahin Öner hayatını kaybetmesine ilişkin dava, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Diyarbakır Barosu'ndan çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada "taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan yargılanan polis memuru S.K. hazır bulunmadı.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada verdiği esas hakkındaki görüşünde, sanığın "taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Öner ailesi avukatı Yakup Güven, polislerin ifadelerinin çeliştiğini anlattı. Polisin, ölmek üzere olan Öner'i hastaneye götürmek yerine emniyete götürdüğüne dair bilgi ve belgelerin olduğunu savunan Güven, savcının görüşüne karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 16 Mart 2026'ya erteledi.

Davada neler oldu?

Sanık S.K'ya 23 Kasım 2021'de "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesi kararı üst mahkemeye taşıdı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, olayı "basit trafik kazası" olarak değerlendirerek, "eksik inceleme" gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünü bozdu.  Bu kararın ardından 30 Nisan 2024'te yeniden yargılama başladı. 19 Mart 2025 yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti sanık polise "taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bu karar da taraflarca bir kez daha istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosyayı "fazla ceza tayini" gerekçesiyle bir kez daha bozdu.

