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DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ - Son Dakika

DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ

15.01.2022 14:34

DİYARBAKIR'ın Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da bizim' temasıyla hamsi festivali gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR'ın Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da bizim' temasıyla hamsi festivali gerçekleştirildi. 3 ton hamsi pişirilerek 15 bin kişiye dağıtıldı.

Sur Belediyesi ile kardeş belediye olan Trabzon'un Of Belediyesi Dağkapı Meydanı'nda 'Halay da bizim, horon da' bizim temasıyla düzenlenen 'Hamsi festivali'ne yoğun ilgi gösterildi. Hayal ile Horon ekiplerinin gösterisi ile başlayan festivalde konuşan Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Karadeniz'in güzel ilçesi Of'la, Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesinin kardeşliği ile oluşturulan güzel bir etkinliğin ortaya çıktığını söyledi.

'KARDEŞLİĞİMİZDEN RAHATSIZ OLANLAR OLDU'

Vali Karaloğlu, 'Anadolu toprakları hepimizi birbirimize benzetmiştir. Bizim inancımız, kültürümüz, medeniyetimiz ve değerlerimiz bizi birbirimize kardeş kılmıştır. Maalesef bu kardeşliğimizden rahatsız olanlar oldu. Bugün de var. Ama onlara inat biz kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve muhabbetimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İşte bu ve benzeri etkinliklerle insanlarımız arasında oluşturulmaya çalışılan ön yargıları kırıp atacağız. Bu etkinlikler, gidiş gelişler var olan ön yargıları kıracak, aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artıracak. Diyarbakır'a gelen bu güzellikleri bizimle paylaşan dostlarımız gittiklerinde memnuniyetlerini dostlarına, eğer varsa bir şikayetleri de bize ifade etsinler. Bugün burada Of Belediyemizin bizlere ikram edeceği hamsileri tadacağız. Onlara da bizim ciğerimizi tattıracağız. Ramazan ayından sonrada bu etkinliğin ciğer festivali Of'ta yapılacak. O zamanda Karadenizli dostlarımız bizim ciğerimizin tadına bakarak muhabbetimizi ve dostluğumuzu artırmış olacak. Bu ve benzeri etkinlikler var olan sorunlarımızın çözümünde bizlere yardımı olur' dedi.

'HUZUR VE KARDEŞLİĞİMİZ BOZULMAK İSTENDİ'

Diyarbakır Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, son 40 yıldır bu topraklarda huzurun, kardeşliğin bozulmak istendiğini söyledi. Tüm oyunları bozduklarını belirten Çiftçi, 'Biz biriz beraberiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kuzeylisiyle, Güneylisiyle, Doğusuyla, Batısıyla biriz beraberiz ve birlikte büyük bir milletiz, Türkiye Cumhuriyetiyiz. Diyarbakır çok özel bir şehir. Bu şehir güzellikleri hak ediyor. Yıllardır oluşturulan yanlış algılar bu şehrin yanlış tanıtılmasına sebep oldu. Burası medeniyetin, insanlığın merkezi. İslamiyetin Anadoluya kapılarını açan çok özel bir şehir. Bu şehre hepimizin sahip çıkması lazım. Diyarbakırlı Diyarbakır'a sahip çıkarsa, huzuruna sahip çıkarsa bu şehrin güzelliklerini bütün dünya ile paylaşırsa bu şehir çok kısa sürede çok önemli yerlere gelecek. Birbirimiz tanımaya ihtiyacımız var' diye konuştu.

3 TON HAMSİ PİŞİRİLDİ

Dağkapı meydanında oluşturulan mutfakta büyük kazanlarda Of'tan getirilen hamsiler özenle pişirildi. Ekmek arasına konulan hamsiler, sıraya giren vatandaşlara protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. 3 ton hamsinin pişirildiği alanda, 15 bin kişiye dağıtım yapıldı. Festival, horon ile halay ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şeyhmus ÇAKAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ
DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ
DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR DAĞKAPI MEYDANINDA HAMSİ FESTİVALİ - Son Dakika
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