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Diyarbakır'daki cinayetin sanığı İzmir'de yakalandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2005 yılında işlenen cinayetle ilgili hakkında müebbet hapis cezası kararı bulunan firari sanık, İzmir'in Torbalı ilçesinde nüfus müdürlüğünde yakalandı.

Diyarbakır'daki cinayetin sanığı İzmir'de yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2005 yılında işlenen cinayetle ilgili hakkında müebbet hapis cezası kararı bulunan firari sanık, İzmir'in Torbalı ilçesinde nüfus müdürlüğünde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, M.S.B'nin Torbalı Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemi sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanan M.S.B, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 30 Eylül 2005'de dayısının oğlu M.G'yi tahrayla yaralayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan ve 2011 yılında cezai ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen M.S.B'nin 2014 yılında ise cezai ehliyetinin bulunduğuna karar verilerek yeniden yakalama kararı çıkarıldığı, sanık hakkında verilen müebbet hapis cezası kararının ise kesinleştiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Hazro, Torbalı, İzmir, Diyarbakır, Güncel
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