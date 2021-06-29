Diyarbakır'dan kısa kısa - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen Sanat Sokağını ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan, kentin en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Karaloğlu, gençler ve vatandaşlara birlikte çay içti, onlarla sohbet etti.

Çocuklara oyuncak hediye eden Karaloğlu, "Kültür, sanat, müzik, sosyal faaliyetler Diyarbakır'ı yansıtan tüm renkleri bu sokakta bulacaksınız. Yürürken karşınıza her an bir etkinlik çıkabilir." dedi.

Seyir terası yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya'da bulunan seyir terasını yenilenmesi çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün şelalenin tekrardan akar hale gelmesi için yürüttüğü çalışmaların ardından, seyir terasında yenileme çalışmaları başlattı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın hazırladığı ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında 230 metrekarelik alanda 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa edilecek.

2 ay sürecek çalışmanın tamamlanmasıyla, vatandaşlar Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesini bir arada izleyebilecek.

Gençler için moral etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise'de gençler için moral etkinliği düzenledi.

Akademi Lise öğrencilerine sınav sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin Ongözlü Köprü'de bulunan Diyar-ı Lezzet tesislerinde moral etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirerek streslerini attı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ali Yücel, Akademi Lise eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.