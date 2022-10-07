Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında kent içi ve şehirlerarası ulaşım açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa yolunda alt geçitlerde yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekipler, tespit ettiği ve tam randımanlı şekilde çalışmayan kentin cadde, köprü, altgeçit, tarihi alanları ve parklarında yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek.