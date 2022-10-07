Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor

07.10.2022 16:07
Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor

Gelen Diyarbakır haberlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında kent içi ve şehirlerarası ulaşım açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa yolunda alt geçitlerde yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekipler, tespit ettiği ve tam randımanlı şekilde çalışmayan kentin cadde, köprü, altgeçit, tarihi alanları ve parklarında yer alan dekoratif aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek.

YORUMLAR
500
Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi Malatya gündem haberi... Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili idrak edildi Şanlıurfa gündem haberi | 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu Şanlıurfa gündem haberi | 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa'da Mevlit Kandili coşkusu ŞANLIURFA - Mevlit Kandili idrak edildi ŞANLIURFA - Mevlit Kandili idrak edildi
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement