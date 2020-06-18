DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 290'ıncı gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 290'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 290'ıncı günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 5 yıl önce 15 yaşındayken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Baran Örünç'ün annesi Solmaz Örünç (44), oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Vekiller yürüyüş yapıyor, insanlar yürüyüş yapıyor. Bizim çocuklarımız için yürüyüş yapsınlar" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 290'ıncı gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPSINLAR'

Van'dan gelip, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan Solmaz Örünç, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Vekiller yürüyüş yapıyor. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Onlar nerede, gitsinler Kandil'e. Bizim çocuklarımız için yürüyüş yapsınlar. Ne hakları var ' Bizim çocukları dağda, bizi de burada HDP'nin önünde ölüme terk etmişler. Baran, oğlum eğer benim sesimi duyuyorsan arkadaşlarını da al gel. Adalete teslim ol oğlum. Orası senin yerin değil. Seni korkutuyorlar. Ceza var diyorlar. Ceza yoktur oğlum, onlar sizin beyninizi yıkıyor. Onlar katildir, onlar çocuk katilidir. Vekiller yürüyüş yapıyor. Gelsin bizim de halimizi sorsunlar. Desinler ki, 'Bu anneler ne yapıyor ' Bu annelerin derdi ne ?' Yürüsünler Kandil'e. Kandil'e yürüsünler bizim çocuklarımızı oradan getirsinler. Bütün vekilleri buraya davet ediyorum. Onlarda biraz vicdan varsa, biraz merhamet varsa gelecekler buraya. Eğer onlar buraya gelmezse ben onları öbür dünyada Allah'a havale ediyorum. Benim oğlum küçüktü. Silah bilmiyordu. Okul okuyordu. Kandırdılar benim yavrumu. Niye vekiller kendi çocuklarını göndermiyorlar?"