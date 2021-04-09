Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım - Son Dakika

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım

09.04.2021 23:59

TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakır için 'başkent' ifadesi kullanan ve sosyal medyada binlerce tepki alan oyuncu Ersin Korkut açıklama yaptı. Başkent ifadesini yörenin kültür başkenti anlamında kullandığını belirten Korkut, "Tabii ki bir tek başketimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim" dedi.

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi. Videoyu çeken kişinin "Sen de başkan olmak ister misin abi?" sorusu üzerine Korkut, "Başkan ben olayım" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çeken ünlü oyuncu için 'Tutuklansın' etiketi açıldı. Twitter trendlerinde uzun süre bir numarada kalan etiketin ardında açıklama yapan Ersin Korkut, başkent ifadesini 'kültür başkenti' anlamında kullandığını belirtti.

"DÜŞÜNCEMİ DOĞRU İFADE EDEMEDİM"

Tepkilerin ardından Instragram hesabından açıklama yapan Korkut, gün içinde yaptığı "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını hatırlattı.

Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğini belirten Korkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın

Ersin Korkut, Diyarbakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (10)
  • ZEYNEP : Dervişin fikri neyse zikride odurbunların düşüncesi bu Rabbim bu güzel ülkemizi bölmelerine fırsat vermesin inşallah bu vatan uğruna canını veren bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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