Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik - Son Dakika
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Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik

18.06.2022 14:27
Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın parti tarafından feshedilmesinin hemen ardından İl Başkanı Cihan Kayaalp çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. İşin vahim boyutlarını anlayınca da il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık. Hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığında olmadık, hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI, CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

MHP'den yapılan açıklamanın ardından dün sabah Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı. Dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Kayaalp'in 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

"VAHİM BOYUTU ANLAYINCA TEŞKİLATI DERHAL FESHETTİK"

Konuyla ilgili HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, önce partiye olaya dair birtakım bilgilerin geldiğini ve Devlet Bahçeli'nin iddiaların sonuna kadar araştırılması talimatı verdiğini belirtti. Yalçın, "Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik. İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR MANTIĞINDA OLMADIK"

Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakın bizim parti olarak tavrımız hep aynı şekilde nettir. Kadına ve çocuğa şiddet, taciz, tecavüz, cinsel istismar gibi olaylarda genel başkanımızın emrettiği gibi sıfır tolerans gösteriyoruz. Kim bu işlere bulaşmışsa yakasına yapışılmalı. Şimdi de iddiaların sonuna kadar soruşturulup gereğinin yapılması için emniyet ve yargı güçlerimizin yanındayız. Biz MHP olarak hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde olmadık, içimizden biri de olsa hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz."

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