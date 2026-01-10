Diyarbakır\'ın 2025 İhracatı %13,5 Arttı

Diyarbakır'ın 2024 yılında 242,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, 2025'te yüzde 13,5 artışla 275,6 milyon dolara yükseldi.

Tesis edilen huzur ortamında, genç nüfusu, Orta Doğu pazarına ulaşım kolaylığı, hayata geçirilen teşvik uygulamaları sayesinde yatırımcıların odağında olan Diyarbakır, günden güne ihracatını da artırıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) alınan verilere göre, 2024 yılında 242,8 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat 2025'te yüzde 13,5 artışla 275,6 milyon dolara yükseldi.

Diyarbakır, en çok ihracat yapan iller sıralamasında bir yılda 44'üncü sıradan 42'nci sıraya yükseldi.

İhracatın yarısı Irak'a

Kentten Irak'a yapılan 2024 yılındaki 130,7 milyon dolar ihracat, geçen yıl yüzde 7,4 artışla 140,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Irak'a gerçekleştirilen dış satım toplam ihracatın yüzde 50,9'unu oluşturdu.

Geçen yıl kentten en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Irak'ın ardından Libya, Rusya, Çin ve Suriye oldu.

İhracatta kimyevi maddeler, demir ve demir dışı metaller, hububat ve bakliyat, elektrik-elektronik ile mobilya sektörü başı çekti.

"İhracatımızın önemli bir kısmı imalata dayanıyor"

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'ın ihracatta, Türkiye'nin ortalamasından daha yüksek bir büyüme elde ettiğini, bunun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kaya, "İhracatımızın önemli bir kısmı imalata dayanıyor. Organize sanayi bölgesinde imal edilen ürünlerimizi daha çok ihraç ediyoruz." dedi.

Kentin ihracat rakamlarının Türkiye ortalamasına göre yüksek olmasının sebebinin üretilen ürün çeşitliliğinden kaynaklandığına işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın ürün çeşitliliği ve ithalata bağımlı olmayan bir ihracat renginin olması ister istemez kriz anlarında bile hem istihdam kaybını hem de ihracat rakamında düşüşü engellemiş oluyor. Normal şartlarda tekstil sektörü kentin ihracatında ilk üç sırada yer alıyor fakat bu dönemde bu sektör olmadan söz konusu rakamları yakaladık. Şimdi ilk sırada kimyasal ürünler, inşaat ekipmanları, gıda ve mobilya gibi sektörler geliyor. Bu sektörlerdeki üretim ihracatımızın temelini oluşturuyor."

"Suriye'ye ihracatımız ortalama yüzde 99 arttı"

Kaya, kentten yapılan ihracatın yarısının Irak'a gerçekleştirildiğini ifade ederek, şimdi ise hedefe konulması gereken yerin Suriye pazarı olduğunu söyledi.

Kaya, Suriye pazarına Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gitmek zorunda kalmalarına rağmen ihracatlarının yüzde 99 arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Suriye'de sağlanacak barış ortamıyla özellikle Nusaybin ve Ceylanpınar sınır kapılarının açılmasıyla birlikte ikinci bir Irak pazarı yaratmış olacağız. Diyarbakır'ın o pazarı çok hızlı bir şekilde domine edecek gücü var. Kentten yapılan ihracatın yüzde 55'i Suriye ve Irak'a gerçekleşiyor. Suriye ve Irak ile lojistik kolaylık sağlandıkça bu rakamlar da artacak. Çünkü en güçlü olduğumuz alan bu pazarlar. Bizim bu pazarlara yoğun mal satmamız lazım. Bunun için de Nusaybin ve Ceylanpınar sınır kapıları bizler için önemli."

"Terörsüz Türkiye" süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kaya, sürecin bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"Bu sürecin en büyük faydası bölgeye, Diyarbakır'a olacak. Diyarbakır, Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun Irak'a, Suriye'ye açılan en önemli kapılarından biri olacak. Bu süreç devam ettiği sürece Diyarbakır'ın ihracatında milyar dolarları telaffuz etmeye başlayacağız." diyen Kaya, Suriye'de, Orta Doğu'da barışın sağlanmasıyla Türkiye'nin güney komşularıyla ticaretinin de artacağını sözlerine ekledi.