Binlercesi mahalleyi istila etti! Çam kese tırtılı vakası, vatandaşı korkutuyor - Son Dakika
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Binlercesi mahalleyi istila etti! Çam kese tırtılı vakası, vatandaşı korkutuyor

22.03.2023 15:03

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çam kese tırtılı yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama veya inceleme yapılmasını talep ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı. Yaşam alanlarına yetişen tırtıllar, vatandaşlarda tedirginlik oluştururken, yetkililere ilaçlama veya inceleme yapılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin

"OTURACAK YER BULAMADIM TIRTILLARDAN DOLAYI"

Grup halinde evlerin kapılarına kadar ulaşan tırtıllardan dolayı sokakta oturamadıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Abdülkadir Akşit, "Bu tırtıllar mahalleyi de istila edecek. Buna ilaç atılması lazım, böyle olmaz. Yaşlıyım, sürekli buralarda geziyorum. Geçen geldim, oturmak istedim, oturacak yer bulamadım tırtıllardan dolayı" dedi.

Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin

"OLGUN TIRTILLARIN BOYU 35-40 MİLİMETREYE ULAŞIR"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar yaptığı yazılı açıklamada, bir kelebek türü olan çam kese böceğinin (thaumetopea pityocampa) yumurtalarını genellikle ağacın alt dallarına bir mısır koçanını andırır şekilde, dizeler halinde bıraktığını söyledi. Koçanlarda enine 10, boyuna ise 20-30 adet yumurta olmak üzere toplam 150-300 adet yumurta bulunduğunu ifade eden eden Prof. Satar, "25-40 gün süren yumurta dönemi sonunda yumurtadan çıkan tırtıllar gövdesine nazaran büyük başlı yalancı ayaklar da dahil 16 adettir. Olgun tırtılların boyu 35-40 milimetreye ulaşır. Karnının alt tarafı sarı renkli olan tırtılların üzerinde bol miktarda yanlarda beyaza yakın sarı, sırtta ise açık kahverengi kıl mevcuttur" diye konuştu.

Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin

"MÜCADELE EDİLMEDİĞİNDE SAYILARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

Tırtılın iki dönemi olduğunu aktaran Prof. Dr. Satar, "Birincisi yumurtadan çıkışı ile ilk soğukların başladığı ve kışlık keselerini örmeye başladıkları, üçüncü deri değiştirmesine kadar geçen ekim-şubat dönemidir. Bundan sonra ikinci dönem başlar. Bu da üçüncü deri değişiminden, krizalitleşme için toprağa inmeye başladıkları zamana kadar geçen dönemdir. İklimsel değişimler ve mücadele edilmediğinde sayılarında artış olması söz konusudur. Yapılan çalışmalar böceğin doğal düşmanı ya da predatorü olduğunu söyleyebileceğimiz kuş türlerinden yaz göçmeni türler; tepeli guguk kuşu clamator glandarius, guguk kuşu cuculus canorus, çoban aldatan caprimulgus europaeus ve ibibik upupa epops iken yerli türler; büyük baştankara parus major, çam baştankarası gibi kuşlardır" şeklinde konuştu.

Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin
Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin
Binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı, vatandaş tedirgin
Kaynak: İHA
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