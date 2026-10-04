Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi - Son Dakika
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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
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SGK Uzmanı Murat Bal, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 28 ile 30 arasında olabileceğini öngördü. Bal, en düşük emekli maaşı uygulaması devam ederse rakamın 25 bin 600 ile 26 bin lira arasında olacağını tahmin etti. Memurlar için ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak yüzde 6,5-7 civarında enflasyon farkı oluşabileceğini söyledi.

Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için yıl sonu enflasyon beklentileri belirleyici olacak. SGK Uzmanı Murat Bal, Habertürk'te katıldığı canlı yayında zam oranlarına ilişkin hesaplamalarını paylaştı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 2-2,2 civarında gerçekleşmesini beklediğini belirten Bal, yıl sonu enflasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Hedef biraz yükseldi. Yani beklenti anketi 29.61'e kadar çıktı, Merkez Bankası katılımcılarının yaptığı beklenti anketi. 30'a da yaklaşabilir. (...) 29'un biraz üstünde, 30'un altında 29,5'lar, 30 civarında bir enflasyon gerçekleşecek gibi gözüküyor."

EMEKLİ ZAMMI İÇİN YÜZDE 28-30 BANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın enflasyonla orantılı olacağını hatırlatan Bal, "Yüzde 28 ile 30 arasında bir bant şu anda söz konusu" dedi. Bal, yıllık enflasyonun yüzde 28 olması halinde emeklilerin enflasyon farkının yüzde 8,70 ile 11 arasında olacağını ve bu farkın doğrudan zamma yansıyacağını ifade etti.

MEMURLARA YÜZDE 5'E EK FARK

Memurlar için hesaplama yönteminin farklı olduğunu vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesinden gelen fark var. Orada kesin alacakları yüzde 5 var. Tabii yüzde 7'nin üzerinde eğer 2. 6 ay enflasyonu çıkarsa da o farkı alacaklar. Orada da beklenti, orada da yüzde 6,5 - 7 civarında bir fark oluşacak gibi gözüküyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN LİRA OLABİLİR

En düşük emekli maaşı uygulamasının sürüp sürmeyeceğinin belirleyici olacağını söyleyen Bal, "Öncelikle en düşük emekli maaşı devam edecek mi etmeyecek mi? Asıl mevzu bu" dedi. Bal, uygulamanın devam etmesi halinde rakamın "25 bin 600 - 26 bin seviyesinde" olacağını öngördü.

REFAH PAYI BEKLENMİYOR

Bu dönemde emeklilere refah payı verilmesini beklemediğini söyleyen Bal, "Ben bu dönem beklemiyorum. Yani 2026 sonunda bunu beklemiyorum. Ama 2027'den itibaren biraz da seçim sathı mahalline girildikten itibaren de ben emeklilerimizde biraz daha iyileştirme olacağını düşünüyorum ama bu dönemde biraz zor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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