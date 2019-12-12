Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram... - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram...

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram..., System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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